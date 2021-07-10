В Рязани создали Попечительский совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

Создан Попечительский совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Распоряжение правительства региона 9 июля опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
В Совет включили семь человек. Председателем на пять лет стал зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.
Членами Попечительского совета стали:
- первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Рязанской области Татьяна Андрияшина;
- председатель комиссии Общественной палаты Рязанской области по территориальному развитию, местному самоуправлению и ЖКХ Ольга Каркина;
- депутат областной Думы Сергей Лукьянов;
- заместитель министра финансов Рязанской области Михаил Рассудимов;
- депутат областной Думы Владислав Сафронов;
- заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Александра Судакова.