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Суббота, 10 июля, 2021
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В Рязани создали Попечительский совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов

7info
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Создан Попечительский совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Распоряжение правительства региона 9 июля опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

В Совет включили семь человек. Председателем на пять лет стал зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

Членами Попечительского совета стали:

  • первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Рязанской области Татьяна Андрияшина;
  • председатель комиссии Общественной палаты Рязанской области по территориальному развитию, местному самоуправлению и ЖКХ Ольга Каркина;
  • депутат областной Думы Сергей Лукьянов;
  • заместитель министра финансов Рязанской области Михаил Рассудимов;
  • депутат областной Думы Владислав Сафронов;
  • заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Александра Судакова.
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