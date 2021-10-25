В Рязани собираются изменить маршруты общественного транспорта

В Рязани планируется внести изменения в маршруты общественного транспорта. Такие решения приняты на заседании общественного совета при профильном управлении администрации города.

В частности, принято решение рекомендовать изменить маршрут автобуса № 4 (ТРЦ «М5 Молл» — улица Большая) пустив его через улицы Мервинскую и 7-й Мервинский проезд.

Маршрутки № 46 или 50 предлагают пустить по улице Станкозаводской между остановками Школа и улица Космонавтов. Раньше там ездила отменённая маршрутка № 82.

Администрации рекомендовано создать маршрут, учитывающий интересы жителей посёлков Агропром, Ворошиловка и Приокский.

Троллейбус № 2 хотят пустить через Мясокомбинат, по улице Есенина, затем по улице Ленина мимо цирка.

Рекомендовано возобновить работу автобуса № 18, продлив маршрут до Дягилевского военного городка.

Предложение направить часть коммерческих маршрутов по улице Горького и Свободы отклонено.