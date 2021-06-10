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Четверг, 10 июня, 2021
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В Рязани сняли на видео несколько десятков машин полиции

7info
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Вечером 9 июня в центре Рязани заметили большое скопление полицейских машин. Видео опубликовала группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Автомобили полиции стояли на улице Соборной с включёнными проблесковыми маячками. 

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила, что ночью в Рязани на площади Ленина проводилось мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения. Снимался профилактический видеоролик. Кроме того, мероприятие приурочили к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции МВД России.

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