В Рязани сняли на видео несколько десятков машин полиции

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Вечером 9 июня в центре Рязани заметили большое скопление полицейских машин. Видео опубликовала группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

Автомобили полиции стояли на улице Соборной с включёнными проблесковыми маячками.

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила, что ночью в Рязани на площади Ленина проводилось мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения. Снимался профилактический видеоролик. Кроме того, мероприятие приурочили к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции МВД России.