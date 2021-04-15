В Рязани снизились цены на помидоры и капусту

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В период с 6 по 12 апреля в Рязани подешевели помидоры и свежая капуста. Об сообщила пресс-служба администарции.

Цены на помидоры снизились на 5,2%, свежая капуста подешевела на 2,9%, шлифованный рис — на 1,9%, пшено — на 1,7%.

Цены на консервы мясные для детского питания подорожали на 5,4%.

Кроме того, незначительно подорожали морковь, картофель, яйца куриные, маргарин, сосиски, сардельки, куры охлажденные и мороженые, консервы мясные, колбасу полукопченую и варено-копченую, смеси сухие молочные для детского питания, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье.