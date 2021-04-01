В Рязани рецидивиста задержали за серию краж велосипедов

Рязанские полицейские задержали 23-летнего рецидивиста за серию краж велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В конце прошлого года в полицию обратились два жителя Канищево. Они рассказали, что оставили в подъезде домов на ночь велосипеды. Причем заявители проживали на соседних улицах.

— Оперативники нашли свидетелей и записи камер видеонаблюдения. Благодаря этому удалось получить подробное описание внешности мужчины, который был причастен к хищениям. Им оказался 23-летний рецидивист. Ранее он уже был судим за хищение и незаконный оборот наркотиков, — говорится в сообщении.

Сначала его не удалось отыскать, поэтому молодого человека объявили в федеральный розыск. Оказалось, что парень сменил место жительства, оборвал все связи с родственниками и знакомыми. К тому же, вероятнее всего, он и вовсе покинул регион.

В конце марта 2021 года в полицию обратился еще один житель улицы Интернациональной. Он рассказал, что также оставил велосипед в подъезде дома.

Характеристика преступления напоминала прошлые случаи, поэтому полицейские предположили, что к краже причастен 23-летний рязанец. На этот раз подозреваемого удалось установить и задержать.

По предварительной информации, пропавшие в прошлом году велосипеды парень продал, а после уехал из района. В новом месте он назвался другим именем и вел скрытный образ жизни, а местные жители не обращали на него внимания. В конце марта у злоумышленника закончились деньги, поэтому он вернулся обратно в город. Парень снова украл велосипед, планировал его продавать и скрыться. Однако его вовремя задержали правоохранители.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.