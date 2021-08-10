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Вторник, 10 августа, 2021
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В Рязани пьяный мужчина украл велосипед у подростка

Елена Лобанова
В Рязани пьяный мужчина украл велосипед у подростка
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В Рязани пьяный 40-летний мужчина украл велосипед у подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Полицейский патруль заметил странного мужчину возле дома №25 по Касимовскому шоссе. Рязанец лежал на газоне и правоохранители предположили, что он пьян. Рядом с ним находился подростковый велосипед. 

Местный житель рассказал, что забрал велосипед от дома, расположенного неподалеку. Транспорт оставили на улице без присмотра. Оказалось, что велосипед принадлежит родственнику 35-летней рязанки. Мальчик оставил его без присмотра у входа в компьютерный клуб. 

Похищенное изъяли. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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