В Рязани пункты вакцинации от коронавируса продолжат работать в майские праздники

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Сделать прививку от коронавируса рязанцы смогут в майские праздники. Об этом в ходе своего публичного отчёта сообщил глава регионального Минздрава Андрей Прилуцкий.

Сейчас на территории региона работает более 50 пунктов. Пройти вакцинацию в Рязани можно в медицинских учреждениях, а также в торговых центрах «Атрон» и «М5 Молл». Мобильный пункт вакцинации развёрнут рядом с Муниципальным культурным центром.

В стадии закупки находится оборудование для пунктов вакцинации в торговых центрах «Виктория Плаза» и «Премьер», ранее РИА «7 новостей» сообщил зампред регионального правительства Роман Петряев. Кроме того, стало известно об открытии пункта вакцинации около «Глобуса» 29 апреля.

Все пункты буду работать и в майские праздники. Прилуцкий призвал рязанцев сделать прививку от коронавируса, чтобы «не повторился весь ужас прошлого года».