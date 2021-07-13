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Вторник, 13 июля, 2021
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В Рязани провели аэрацию воздуха

Елена Лобанова
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Во вторник, 13 июля, в Рязани провели аэрацию воздуха. Такие работы проводят регулярно при жаркой погоде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Специалисты работают во всех районах города с 07:00 до 16:00, с 22:00 до 07:00. В работе задействованы пять поливомоечных машин. 

В жару рабочие моют тротуары и проезжую часть. Ночью работы выполнили на улицах Зубковой, Новоселов, Циолковского, Ленина, Радищева, Введенской, Вознесенской и других. 

Проведение аэрации запланировано и на 14 июля. Рязанцев просят отнестись с понимание к работе городских служб и не препятствовать движению техники.

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