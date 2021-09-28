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В Рязани прошёл турнир по игре в «городки» памяти И.П. Павлова

Александр Ильин
В Рязани прошёл турнир по игре в «городки» памяти И.П. Павлова
Фото: администрация г. Рязани

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В Музее-усадьбе академика И.П. Павлова завершились соревнования по городошному спорту, сообщает администрация Рязани. 

Турнир проходил в рамках Спартакиады рязанских школьников. 

Соревнование шло в два этапа. Победителями стали учащиеся школы №75, с серебром — команда СОШ №1, на третьем месте — СОШ №60/61. 

Организаторами мероприятия выступили Федерации городошного спорта Рязанской области и управление по физической культуре и массовому спорту при участии управления образования и молодежной политики,

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