В Рязани прошёл турнир по игре в «городки» памяти И.П. Павлова

В Музее-усадьбе академика И.П. Павлова завершились соревнования по городошному спорту, сообщает администрация Рязани.
Турнир проходил в рамках Спартакиады рязанских школьников.
Соревнование шло в два этапа. Победителями стали учащиеся школы №75, с серебром — команда СОШ №1, на третьем месте — СОШ №60/61.
Организаторами мероприятия выступили Федерации городошного спорта Рязанской области и управление по физической культуре и массовому спорту при участии управления образования и молодежной политики,