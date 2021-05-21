В Рязани прошёл форум #PROБИЗНЕС-2021

Форум #PROБИЗНЕС-2021 провели 20 мая в Рязани. Его цель – поддержка института самозанятости и семейного бизнеса.
Пленарная сессия форума состоялась в конгресс-отеле «АМАКС», участников бизнес-встречи поприветствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.
По словам Любимова, малый и средний бизнес – важная составляющая экономики региона.
Елена Дыбова в свою очередь отметила, что серьёзные меры поддержки предпринимателей в период пандемии принимались и на федеральном уровне. Например, это безвозвратное субсидирование, воспользоваться которым смогли представители бизнес-сообщества. Высоко Дыбова оценила идею проведения подобного форума.
В течение дня представители бизнес-сообщества обсуждали возможности поддержки семейного бизнеса и самозанятых. Также они поговорили о мерах поддержки и возможностях, которые они предоставляют.