В Рязани прошёл форум #PROБИЗНЕС-2021

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Форум #PROБИЗНЕС-2021 провели 20 мая в Рязани. Его цель – поддержка института самозанятости и семейного бизнеса.

Пленарная сессия форума состоялась в конгресс-отеле «АМАКС», участников бизнес-встречи поприветствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов и вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

По словам Любимова, малый и средний бизнес – важная составляющая экономики региона.

Предприятия МСП производят около трети в валовом региональном продукте. Со своей стороны мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку малому и среднему предпринимательству. Активно в этом направлении работают институты развития, созданные в регионе. Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов по уровню поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса и не останавливается на достигнутом. Для того, чтобы минимизировать негативные последствия пандемии, нами активно прорабатываются вопросы оптимизации налоговой нагрузки, — отметил губернатор.

Елена Дыбова в свою очередь отметила, что серьёзные меры поддержки предпринимателей в период пандемии принимались и на федеральном уровне. Например, это безвозвратное субсидирование, воспользоваться которым смогли представители бизнес-сообщества. Высоко Дыбова оценила идею проведения подобного форума.

Такие форумы, как «#PROБИЗНЕС», – это уникальная возможность для предпринимателей обменяться опытом, зарядиться позитивной энергией. Они помогают почувствовать признание государства, показать бизнесмену, что то, что он делает, нужно стране, — сказала она.

В течение дня представители бизнес-сообщества обсуждали возможности поддержки семейного бизнеса и самозанятых. Также они поговорили о мерах поддержки и возможностях, которые они предоставляют.