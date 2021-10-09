В Рязани прошёл общегородской субботник

В субботу, 9 октября, прошёл первый общегородской субботник в рамках осеннего месячника по санитарной очистке Рязани.

Вместе с сотрудниками администрации на уборку города вышла мэр Елена Сорокина. Она убралась в сквере на улице Советской Армии. Сорокина напомнила, что в прошлом году в сквере в рамках проекта местных инициатив сделали освещение и обустроили дорожку со ступеньками. Рядом создана площадка для выгула собак.

Провести именно в этом сквере субботник пригласила местная жительница, мы с удовольствием откликнулись на ее просьбу, — рассказала мэр.

Напомним, в октябре в Рязани пройдут ещё два общегородских субботника. Они охватит все районы. Рязанцев пригласили присоединиться к уборке города.