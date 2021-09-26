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Воскресенье, 26 сентября, 2021
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В Рязани пропал 77-летний мужчина

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В Рязани пропал 77-летний мужчина

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В Рязани пропал 77-летний Михаил Ефимович Тимофеев. О его поисках объявили волонтëры Лиза Алерт.

О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 25 сентября.

Особые приметы: носит усы.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Одежда: синяя куртка, чëрная шапка с ушками, чëрные штаны с белыми лампасами, чëрные ботинки.

С собой у мужчины был чëрный пакет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Михаила Тимофеева, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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