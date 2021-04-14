В Рязани пройдет кулинарный фестиваль

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14 апреля на площадке ТЦ «Метро» шеф-повара лучших ресторанов Рязани продемонстрируют блюда, приготовленные из местных продуктов в рамках проекта «Гастролаборатория». О кулинарном празднике сообщила пресс-служба гостиничного комплекса & SPA «Старый Город».

Дмитрий Гапоненко, шеф-повар гостиничного комплекса «Старый Город», представит гостям фестиваля оригинальное блюдо «Перепелка под солодовым соусом с печенными овощами». Как пояснил шеф-повар, для приготовления блюд высокой кухни совершенно необязательно использовать импортные компоненты, уникальный вкус блюду придаст использование исключительно местных продуктов, выращенных на фермерских хозяйствах Рязанского края

Весь май в меню ресторанов-участников фестиваля «Кухня родного края» будут представлены сэты из 5 блюд, приготовленных из локальных продуктов, по фиксированной цене в 990 рублей. Одним из блюд сэта ресторанов гостиничного комплекса «Старый Город» станет перепелка с заправкой приготовленной на основе ферментированного солода и ароматного соуса «Жу».

Фестиваль «Кухня рязанского края» рассчитывает повысить туристическую привлекательность Рязани, предложив гостям оригинальные блюда из местных продуктов. Кулинарный праздник начнется 14 апреля в 12-00 на площадке ТЦ «Метро». Почетным гостем мероприятия станет директор по продажам компании Metro Cash and Carry Эммануэль Прюво.

Кулинарный фестиваль «Кухня рязанского края»,это новый проект рязанской «Гастролаборатории», уникальной площадки для кулинарных экспериментов и обмена знаниями мастеров кулинарного ремесла. Рязанская «Гастролаборатории» является единственной в стране.

Гостиничный комплекс «Старый Город» был возведен рязанским застройщиком ООО «Северная Компания» в 2017 году . Оригинальная архитектура отеля, фасад которого копирует часть улицы города Мюнхен, сделала его самым популярным местом для свадебных фотосессий в Рязани.

«Старый Город» лидирует в рейтинге отелей Рязани по версии международной системы бронирования booking.com.

«Старый город» находится по адресу: улица Мюнстерская дом №2. Телефон 8(4912)700-005.