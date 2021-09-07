В Рязани появится первый двор-парк

Двор-парк общей площадью более 1 га появится в жилом комплексе бизнес-класса «Голландия», который в большом центре Рязани возводит девелоперская компания «Мармакс». Это первый двор подобного формата в городе.
Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс»:
Ландшафтный дизайн парка решен в концепции “4 сезона”. Деревья и цветы из немецких и голландских питомников подобраны таким образом, чтобы радовать жителей круглый год. Весной это цветущие вишни и яблони, летом — липы с их фантастическим запахом, осенью — ярко-пурпурные листья голландских клёнов Royal red, зимой — вечнозеленые ели и пихты. Важным решением стала доставка взрослых деревьев высотой до шести метров, что позволит жителям комплекса сразу наслаждаться готовым парком.
68% от земельного участка нового жилого комплекса отдано двор-парку, при этом порядка 40% площади двора расположено над паркингом, проект включает двухуровневую парковку на 200 мест. Для того, чтобы обеспечить полноценное функционирование парковых зон и жизнеобеспечение растений, были спроектированы уникальные системы: полива и дренажа, подбор грунтов, инженерных решений.
Работая над проектом, архитекторы обыграли сложный разноуровневый ландшафт земельного участка. Благодаря значительному перепаду высот порядка 4 и 6 метров, появилась зона амфитеатра. В нижней части парка будет организован газон с крупномерными парковыми деревьями, игровыми и спортивными зонами. Ярким акцентом станет новогодняя ель.
ЖК «Голландия» — проект бизнес-класса, созданный в соответствии с современными европейскими тенденциями. Помимо уникального благоустройства, в жилом комплексе появится инфраструктура, не имеющая аналогов в Рязани. В частности, для жителей комплекса будет создан собственный коворкинг и личный фитнес-клуб. Для маленьких жителей будет организована безопасная игровая комната с видеонаблюдением, зонами для творчества и набором развивающих игр.
У девелоперской компании «Мармакс» уже есть опыт реализации проекта двора с концепцией «4 сезона» и высадкой деревьев и кустарников на стилобате – жилой комплекс «Достояние на Чапаева», который сдан в эксплуатацию летом 2021 года. В этом комплексе также есть детская комната, коворкинг и фитнес-зал для жителей. Кроме того, компания планирует улучшить дворовое пространство в сданном ранее в эксплуатацию ЖК «Наследие», для которого также разработан ландшафтный проект.