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Вторник, 7 сентября, 2021
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В Рязани появится первый двор-парк

Елена Лобанова
В Рязани появится первый двор-парк

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Двор-парк общей площадью более 1 га появится в жилом комплексе бизнес-класса «Голландия», который в большом центре Рязани возводит девелоперская компания «Мармакс». Это первый двор подобного формата в городе.

Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс»:

— Большой двор-парк в жилом комплексе – это возможность иметь собственный оазис круглый год всего в одном шаге от своей квартиры, не выезжая за город. Для разработки этого проекта мы привлекли специалистов-ландшафтных архитекторов из Нидерландов и Москвы, которые разработали концепцию, опирающуюся на принципы экологичности, эстетики и функциональности. Мы уверены, что среда формирует сознание, поэтому разработали проект благоустройства и внешней территории. Проект организации двора-парка – это сложное технически решение. Бюджет реализации составит более 50 млн рублей, и ещё 30 млн затраты на внешнее благоустройство территории, прилегающей к жилому комплексу. 

Ландшафтный дизайн парка решен в концепции “4 сезона”. Деревья и цветы из немецких и голландских питомников подобраны таким образом, чтобы радовать жителей круглый год. Весной это цветущие вишни и яблони, летом — липы с их фантастическим запахом, осенью — ярко-пурпурные листья голландских клёнов Royal red, зимой — вечнозеленые ели и пихты. Важным решением стала доставка взрослых деревьев высотой до шести метров, что позволит жителям комплекса сразу наслаждаться готовым парком.

68% от земельного участка нового жилого комплекса отдано двор-парку, при этом порядка 40% площади двора расположено над паркингом, проект включает двухуровневую парковку на 200 мест. Для того, чтобы обеспечить полноценное функционирование парковых зон и жизнеобеспечение растений, были спроектированы уникальные системы: полива и дренажа, подбор грунтов, инженерных решений. 

Работая над проектом, архитекторы обыграли сложный разноуровневый ландшафт земельного участка. Благодаря значительному перепаду высот порядка 4 и 6 метров, появилась зона амфитеатра. В нижней части парка будет организован газон с крупномерными парковыми деревьями, игровыми и спортивными зонами. Ярким акцентом станет новогодняя ель.

ЖК «Голландия» — проект бизнес-класса, созданный в соответствии с современными европейскими тенденциями. Помимо уникального благоустройства, в жилом комплексе появится инфраструктура, не имеющая аналогов в Рязани. В частности, для жителей комплекса будет создан собственный коворкинг и личный фитнес-клуб. Для маленьких жителей будет организована безопасная игровая комната с видеонаблюдением, зонами для творчества и набором развивающих игр. 

У девелоперской компании «Мармакс» уже есть опыт реализации проекта двора с концепцией «4 сезона» и высадкой деревьев и кустарников на стилобате – жилой комплекс «Достояние на Чапаева», который сдан в эксплуатацию летом 2021 года. В этом комплексе также есть детская комната, коворкинг и фитнес-зал для жителей. Кроме того, компания планирует улучшить дворовое пространство в сданном ранее в эксплуатацию ЖК «Наследие», для которого также разработан ландшафтный проект.

  • В Рязани появится первый двор-парк
  • В Рязани появится первый двор-парк
  • В Рязани появится первый двор-парк
  • В Рязани появится первый двор-парк
  • В Рязани появится первый двор-парк

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