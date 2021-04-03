В Рязани появится мемориал лётчикам – героям Великой Отечественной войны

Рядом со школой №75 в Дашково-Песочне появится мемориальный комплекс летчикам – героям Великой Отечественной войны. Об этом у себя на странице ВКонтакте сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Проект рассчитан на несколько сезонов, отметила Сорокина. В этом году расчистят территорию, заложат основания дорожек.

В дальнейшем на мемориальном комплексе установят освещение, заасфальтируют дорожки, поставят лавочки, урны, будут проводить патриотические мероприятия, экскурсии, вахты памяти и дежурство почётного караула.