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Воскресенье, 4 апреля, 2021
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В Рязани появится мемориал лётчикам – героям Великой Отечественной войны

7info

Рядом со школой №75 в Дашково-Песочне появится мемориальный комплекс летчикам – героям Великой Отечественной войны. Об этом у себя на странице ВКонтакте сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Проект рассчитан на несколько сезонов, отметила Сорокина. В этом году расчистят территорию, заложат основания дорожек.

В дальнейшем на мемориальном комплексе установят освещение, заасфальтируют дорожки, поставят лавочки, урны, будут проводить патриотические мероприятия, экскурсии, вахты памяти и дежурство почётного караула.

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