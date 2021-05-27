В Рязани полицейские вернули родителям потерявшегося 7-летнего мальчика

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Сотрудники полиции Рязани нашли и вернули родителям потерявшегося ребёнка, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

26 мая в 19 часов к правоохранителям обратилась жительница посёлка Шлаковый. 32-летняя женщина рассказал, что её сын ушёл гулять на улицу около полудня, с тех пор его местонахождение неизвестно. Рязанка пыталась найти сына сама, но затем обратилась в полицию.

Наряд ППС проверил близлежащую территорию. В одном из дворов нашёл мальчик – он играл с друзьями на детской площадке. Сотрудники полиции удостоверились, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, передали его родителям.