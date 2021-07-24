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В пятницу, 23 июля, в Рязани полицейские провели задержания. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В последний рабочий день недели полицейские вместе с Росгвардией и Роспотребнадзором проводили рейдовые мероприятия. В результате в ОМВД по Советскому району доставили несколько людей для выяснения причастности к нарушениям.

Полицейские также составили четыре протокола за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ. В двух кафе нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В еще одном заведении после 22:00 находились подростки без взрослых. Их родителей пригласили в отдел для составления протокола.

Рейдовые мероприятия продолжаются.