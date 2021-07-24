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Суббота, 24 июля, 2021
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В Рязани полицейские провели задержания

Елена Лобанова
В Рязани полицейские провели задержания
Фото: Pixabay
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В пятницу, 23 июля, в Рязани полицейские провели задержания. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

В последний рабочий день недели полицейские вместе с Росгвардией и Роспотребнадзором проводили рейдовые мероприятия. В результате в ОМВД по Советскому району доставили несколько людей для выяснения причастности к нарушениям. 

Полицейские также составили четыре протокола за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ. В двух кафе нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В еще одном заведении после 22:00 находились подростки без взрослых. Их родителей пригласили в отдел для составления протокола. 

Рейдовые мероприятия продолжаются.

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