- Advertisement -

В понедельник, 26 апреля, в Рязани почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие прошло в рамках 35-летия годовщины катастрофы.

Напомним, 26 апреля 1986 года на атомной электростанции произошел взрыв, в результате которого разрушился реактор. Из-за этого огромное количество радиоактивных веществ начало выделяться в воздух. Из Рязанской области на ликвидацию последствий отправили около 2 500 человек.

Память чернобыльцев, которые ценой своей жизни спасли страну от катастрофы, почтили минутой молчания. Цветы к Памятному знаку ликвидаторам последствий техногенных катастроф возложили губернатор Николай Любимов, председатель союза «Чернобыль» Виктор Боборыкин, депутаты Рязанской областной думы и первый заместитель председателя Облдумы Дмитрий Хубезов.

— Среди ликвидаторов были и жители нашего региона. Они заслонили собой других, но заплатили очень высокую цену. Их героический подвиг достоин того, чтобы о нем помнили и знали все последующие поколения. Низкий поклон всем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, — подчеркнул Николай Любимов.

Председатель Рязанского областного союза инвалидов «Чернобыль» Виктор Боборыкин отметил, что 26 апреля — трагическая дата.

— Ровно 35 лет назад нам была объявлена война. И мы в ней победили. Мы гордимся всеми нашими ликвидаторами. Наши ребята были первыми на крыше. У нас был создан рязанский железнодорожный батальон, который выполнил правительственную задачу и вернулся на родину, — сказал Боборыкин.

Ликвидатор пожелал вдовам чернобыльцев дожить годы умерших мужей, а ветеранам крепкого здоровья.