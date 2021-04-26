В понедельник, 26 апреля, в Рязани почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие прошло в рамках 35-летия годовщины катастрофы.
Напомним, 26 апреля 1986 года на атомной электростанции произошел взрыв, в результате которого разрушился реактор. Из-за этого огромное количество радиоактивных веществ начало выделяться в воздух. Из Рязанской области на ликвидацию последствий отправили около 2 500 человек.
Память чернобыльцев, которые ценой своей жизни спасли страну от катастрофы, почтили минутой молчания. Цветы к Памятному знаку ликвидаторам последствий техногенных катастроф возложили губернатор Николай Любимов, председатель союза «Чернобыль» Виктор Боборыкин, депутаты Рязанской областной думы и первый заместитель председателя Облдумы Дмитрий Хубезов.
Председатель Рязанского областного союза инвалидов «Чернобыль» Виктор Боборыкин отметил, что 26 апреля — трагическая дата.
Ликвидатор пожелал вдовам чернобыльцев дожить годы умерших мужей, а ветеранам крепкого здоровья.