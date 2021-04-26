9.1 C
Рязань
Понедельник, 26 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиОблдума

В Рязани почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Елена Лобанова
- Advertisement -

В понедельник, 26 апреля, в Рязани почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие прошло в рамках 35-летия годовщины катастрофы. 

Напомним, 26 апреля 1986 года на атомной электростанции произошел взрыв, в результате которого разрушился реактор. Из-за этого огромное количество радиоактивных веществ начало выделяться в воздух. Из Рязанской области на ликвидацию последствий отправили около 2 500 человек. 

Память чернобыльцев, которые ценой своей жизни спасли страну от катастрофы, почтили минутой молчания. Цветы к Памятному знаку ликвидаторам последствий техногенных катастроф возложили губернатор Николай Любимов, председатель союза «Чернобыль» Виктор Боборыкин, депутаты Рязанской областной думы и первый заместитель председателя Облдумы Дмитрий Хубезов. 

— Среди ликвидаторов были и жители нашего региона. Они заслонили собой других, но заплатили очень высокую цену. Их героический подвиг достоин того, чтобы о нем помнили и знали все последующие поколения. Низкий поклон всем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, — подчеркнул Николай Любимов. 

Председатель Рязанского областного союза инвалидов «Чернобыль» Виктор Боборыкин отметил, что 26 апреля — трагическая дата. 

— Ровно 35 лет назад нам была объявлена война. И мы в ней победили. Мы гордимся всеми нашими ликвидаторами. Наши ребята были первыми на крыше. У нас был создан рязанский железнодорожный батальон, который выполнил правительственную задачу и вернулся на родину, — сказал Боборыкин. 

Ликвидатор пожелал вдовам чернобыльцев дожить годы умерших мужей, а ветеранам крепкого здоровья.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]