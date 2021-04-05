В Рязани открылся эксклюзивный региональный хоккейный турнир «Кубок памяти С. С. Козырева»

В субботу, 3 апреля, в новой Спортивной школе «Айсберг» (ул. Шевченко, 51) состоялось открытие Первого регионального хоккейного турнира «Кубок памяти С.С. Козырева».

Данный турнир, стартовавший под эгидой Ночной хоккейной лиги, является поистине уникальным. Хоккеисты экспериментального дивизиона «Любитель 50+» встретятся на одной арене, чтобы выявить сильнейших. Заявки на участие подали 8 команд, а это около 200 спортсменов-любителей. Игры будут проходить на протяжении месяца, в выходные дни.

На открытии перед участниками турнира выступил министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов. Он отметил, что данный турнир (Любитель 50+) является единственным в России и на сегодняшний момент не имеет аналогов.

Директор Рязанского отделения ООО «Альфастрахование» Елена Романова рассказала:

Для нашей компании огромная честь стать генеральным партнером данного турнира. Вместе с Правительством Рязанской области, Федерацией хоккея Рязанской области и ГК «Автоимпорт» мы учредили для призеров специальные премии, которые обязательно вручим на закрытии.

Президент Федерации хоккея, региональный представитель НХЛ в нашем регионе Олег Смирнов отметил:

О данном турнире мы, вместе с Сергеем Сергеевичем Козыревым мечтали уже давно. Сегодня я счастлив, что этого человека мы вспоминаем таким образом!.

На мероприятии присутствовали и родственники Сергея Козырева, которые выразили огромную благодарность организаторам турнира.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих посетить матчи турнира, которые пройдут:

10 апреля с 9:45 до 14:45

17 апреля с 9:45 до 14:45

25 апреля 11:30 до 16:15

Закрытие турнира пройдет в Спортивной школе «Айсберг» 25 апреля в 16:15.

Жизнь Сергея Козырева была неразрывно связана со спортом. В январе 1964 года он дебютировал в официальном матче чемпионата Советского Союза по хоккею в рядах рязанского «Станкостроителя». Затем были годы службы в Вооружённых Силах, игры в чемпионате Москвы. После, работая на заводе электронных приборов, он возглавлял спортивный клуб «Электрон». В 70-е годы началась его судейская карьера. Он судил многие детские, юношеские, всесоюзные соревнования. Сергею Сергеевичу присвоено звание «Судьи республиканской категории» по хоккею.