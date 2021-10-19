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Вторник, 19 октября, 2021
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В Рязани открылись новые точки для торговли сельхозпродукции

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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В Рязани организованы 3 новые точки для ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает администрация города. 

Торговля будет осуществляться по следующим адресам:

  • Ул. Фирсова, возле д. 25 (20 торговых мест);
  • Окское шоссе, возле д. №4, напротив д. 2 «в», стр. 1 (7 торговых мест);
  • Ул. Затинная, возле д. 36 (1 торговое место).

Дополнительные места открыты в связи с ремонтными работами в Торговом городке. Сейчас там идёт прокладка инженерных сетей и коммуникаций. 

Ранее сообщалось, что рынок рязанского Торгового городка перенесли в другое место. 

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