В Рязани открылись новые точки для торговли сельхозпродукции

В Рязани организованы 3 новые точки для ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает администрация города.

Торговля будет осуществляться по следующим адресам:

Ул. Фирсова, возле д. 25 (20 торговых мест);

Окское шоссе, возле д. №4, напротив д. 2 «в», стр. 1 (7 торговых мест);

Ул. Затинная, возле д. 36 (1 торговое место).

Дополнительные места открыты в связи с ремонтными работами в Торговом городке. Сейчас там идёт прокладка инженерных сетей и коммуникаций.

Ранее сообщалось, что рынок рязанского Торгового городка перенесли в другое место.