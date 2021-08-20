22.8 C
Рязань
Суббота, 21 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани открыли ещё одну ярмарку для стабилизации цен «борщевого набора»

7info
В Рязани открыли ещё одну ярмарку для стабилизации цен «борщевого набора»

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

У гипермаркета «Лента» в рязани 22 и 29 августа будет работать ярмарка выходного дня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Новую торговую точку открыли для стабилизации цен на товары «борщевого набора» по поручению губернатора Николая Любимова.

Рязанцы смогут купить качественные местные овощи и фрукты, в том числе товары «борщевого набора», а также продукцию пчеловодства и грибы.

Время работы ярмарки — с 8 до 15 часов.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]