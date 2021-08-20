В Рязани открыли ещё одну ярмарку для стабилизации цен «борщевого набора»

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У гипермаркета «Лента» в рязани 22 и 29 августа будет работать ярмарка выходного дня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Новую торговую точку открыли для стабилизации цен на товары «борщевого набора» по поручению губернатора Николая Любимова.

Рязанцы смогут купить качественные местные овощи и фрукты, в том числе товары «борщевого набора», а также продукцию пчеловодства и грибы.

Время работы ярмарки — с 8 до 15 часов.