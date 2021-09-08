В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова

Во вторник, 7 сентября, у дома 9/23 по улице Бирюзова состоялось открытие проекта местной инициативы, в рамках которой на территории был установлен бюст маршала С. С. Бирюзова. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На территории сделали тропинки, посадили растения.

Мемориал открыт в память маршала СССР Сергея Семёновича Бирюзова. Родившийся в Скопине военный участвовал в создании войск противовоздушной обороны, РВСН. Является Почётным гражданином Белграда и Софии. Именем Бирюзова названы улицы в разных городах страны.