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В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова

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В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова

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Во вторник, 7 сентября, у дома 9/23 по улице Бирюзова состоялось открытие проекта местной инициативы, в рамках которой на территории был установлен бюст маршала С. С. Бирюзова. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На территории сделали тропинки, посадили растения.

Мемориал открыт в память маршала СССР Сергея Семёновича Бирюзова. Родившийся в Скопине военный участвовал в создании войск противовоздушной обороны, РВСН. Является Почётным гражданином Белграда и Софии. Именем Бирюзова названы улицы в разных городах страны.

  • В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова
  • В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова
  • В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова
  • В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова
  • В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова
  • В Рязани открыли бюст маршала Бирюзова

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