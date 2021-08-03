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Со среды, 4 августа, в Рязани откроют две дополнительные точки для ярмарок выходного дня. Они появятся в Горроще. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, новые площадки появятся перед магазином «Квазар» на улице Высоковольтной и рядом с домом №26 по улице Пушкина. Такие же точки откроют и в других муниципалитетах.

К тому же, на территории региона ведется работа по насыщению розничной сети овощами нового урожая по доступным ценам. Так, на последней ярмарке стоимость овощей была значительно нижа средней. Например, стоимость картофеля начиналась от 20 рублей за кг, капусты — от 25 рублей.

Открыть дополнительные площадки под ярмарки выходного дня поручил губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его мнению, таким образом получится снизить стоимость «борщевого набора».

Следующие ярмарки пройдут в субботу, 7 августа.