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Четверг, 27 мая, 2021
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В Рязани отключили холодную воду на четырёх улицах

7info7
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В четверг, 27 мая, в Рязани отключили холодную воду по нескольким адресам. Причина – аварии на водопроводе, информирует сайт мэрии.

К устранению аварийных ситуаций сотрудники Водоканала приступили утром.  До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица МОГЭС, дом 12;
  • улица Кудрявцева, дом 2/62, дом 8, дом 10, дом 11, дом 12, дом 14, дом 15, дом 18, дом 19, дом 20, дом 29, дом 30, дом 30б, дом 31, дом 32, дом 32а, дом 33, дом 33а, дом 34, дом 35/70;
  • улица Московское шоссе, дом 22б, дом 53, дом 57.

Также в администрации сообщили, что до 15.00 воды не будет в домах 46, 49, 51, 53, 54, 55 по улице Праволыбедская.

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