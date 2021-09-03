В Рязани осудили 27-летнего мужчину за убийство знакомого

Суд вынес приговор 27-летнему жителю Шиловского района, который убил знакомого. Против него возбудили уголовное дело из-за причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Рязанской области.

Все произошло 21 марта в селе Мосолово. Компания односельчан отдыхала в бане. В какой-то момент между 27-летним местным жителем и его приятелем разгорелась ссора. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

— Обвиняемый жестоко избил потерпевшего. После этого знакомые отвезли избитого мужчину домой, где он вскоре скончался, — говорится в сообщении.

Злоумышленник признал вину в полном объеме. Суд назначил ему 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.