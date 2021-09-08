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Среда, 8 сентября, 2021
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В Рязани оштрафовали владельца бутика, в который не пустили чемпионку Паралимпиады

7info
В Рязани оштрафовали владельца бутика, в который не пустили чемпионку Паралимпиады

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В Рязани оштрафовали на 30 тысяч рублей индивидуального предпринимателя, в магазин которого не пустили паралимпийскую чемпионку Светлану Коновалову. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В июле Коновалова вместе с подругой хотела проехать на коляске в бутик «КАРЯIS» в ТРЦ «Премьер», но на входе дорогу преградила продавщица. Женщина сообщила, что на колясках в магазин заезжать нельзя. Якобы, проходы там узкие, поэтому передвигаться колясочникам нельзя из-за техники пожарной безопасности. Также продавщица сообщила, что одежда в бутике начинается с 48-го размера.

Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении на владельца бутика.

— Постановлением по делу об административном правонарушении индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей, — говорится в сообщении ведомства.

Решение вступило в законную силу.

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