В Рязани обсудили оперативную помощь пациентам с эпилепсией

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В пятницу, 23 июля, Николай Любимов встретился с главным внештатным нейрохирургом Минздраваа Владимиром Крыловым. Темой для обсуждения стала оперативное лечение пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил, что помощь специалиста в открытии центра хирургической помощи пациентам с эпилепсией свидетельствует о сотрудничестве между медучреждениями и лучшими клиниками страны.

— У нас уже налажены такие контакты по сердечно-сосудистому профилю, онкологии, трансплантологии, которую за короткий срок создали у нас с нуля. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан – один из приоритетов нашей работы, — подчеркнул Николай Любимов.

Владимир Крылов заметил, что оперативное лечение таких форм эпилепсии даст нескольким тысячам рязанцам шанс вернуться к нормальной жизни.

Делегации предстоит посетить травмоцентра, сосудистый центр и нейрохирургическую службу Рязанской области. Владимир Крылов подчеркнул, что, кроме выполнения основной задачи, общение специалистов даст новый импульс сотрудничеству и послужит разработке новых методик.