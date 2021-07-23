В Рязани обсудили оперативную помощь пациентам с эпилепсией

В пятницу, 23 июля, Николай Любимов встретился с главным внештатным нейрохирургом Минздраваа Владимиром Крыловым. Темой для обсуждения стала оперативное лечение пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Губернатор отметил, что помощь специалиста в открытии центра хирургической помощи пациентам с эпилепсией свидетельствует о сотрудничестве между медучреждениями и лучшими клиниками страны.
Владимир Крылов заметил, что оперативное лечение таких форм эпилепсии даст нескольким тысячам рязанцам шанс вернуться к нормальной жизни.
Делегации предстоит посетить травмоцентра, сосудистый центр и нейрохирургическую службу Рязанской области. Владимир Крылов подчеркнул, что, кроме выполнения основной задачи, общение специалистов даст новый импульс сотрудничеству и послужит разработке новых методик.