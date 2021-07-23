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Пятница, 23 июля, 2021
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В Рязани обсудили оперативную помощь пациентам с эпилепсией

Елена Лобанова
В Рязани обсудили оперативную помощь пациентам с эпилепсией
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В пятницу, 23 июля, Николай Любимов встретился с главным внештатным нейрохирургом Минздраваа Владимиром Крыловым. Темой для обсуждения стала оперативное лечение пациентов с фармакорезистентными формами эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Губернатор отметил, что помощь специалиста в открытии центра хирургической помощи пациентам с эпилепсией свидетельствует о сотрудничестве между медучреждениями и лучшими клиниками страны. 

— У нас уже налажены такие контакты по сердечно-сосудистому профилю, онкологии, трансплантологии, которую за короткий срок создали у нас с нуля. Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для граждан – один из приоритетов нашей работы, — подчеркнул Николай Любимов. 

Владимир Крылов заметил, что оперативное лечение таких форм эпилепсии даст нескольким тысячам рязанцам шанс вернуться к нормальной жизни. 

Делегации предстоит посетить травмоцентра, сосудистый центр и нейрохирургическую службу Рязанской области. Владимир Крылов подчеркнул, что, кроме выполнения основной задачи, общение специалистов даст новый импульс сотрудничеству и послужит разработке новых методик.

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