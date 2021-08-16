Николай Любимов встретился с активистами ТОС «4 линия» Рязани

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В понедельник, 16 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с активистами ТОС «4-я линия» в Рязани. В работе приняли участие министр по делам территорий и информационной политике области Жанна Фомина, глава администрации города Елена Сорокина.

В 2020 году в рамках программы поддержки местных инициатив благоустроили детскую площадку. Во дворе домов №5 и №7 на улице 4-я линия установили игровое и спортивное оборудование, организовали места для отдыха, отремонтировали фасад объекта «Водоканала».

— Активность жителей позволяет улучшить территории, где они проживают. Инициативы, исходящие от самого населения, позволяют изменениям в лучшую сторону протекать быстрее и качественнее, — сказал Любимов.

С активистами ТОС губернатор обсудил вопросы дальнейшего благоустройства территории. Рязанцы попросили отремонтировать дорожку к школе. Глава региона пообещал сделать это в 2021 году.

Ещё один вопрос — устранение недостатков капремонта. Жители пожаловались на потёки битума на фасаде дома и балконах. Губернатор отметил, что недочёты устранит подрядчик, занимавшийся ремонтом. Контролировать вопрос поручено министерству ТЭК и ЖКХ.