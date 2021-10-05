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Вторник, 5 октября, 2021
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В Рязани нетрезвый водитель автобуса сбил 87-летнего пенсионера

Александр Ильин
В Рязани нетрезвый водитель автобуса сбил 87-летнего пенсионера
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В понедельник, 4 октября, на Ряжском шоссе в Рязани 59-летний водитель автобуса ПАЗ 32053 наехал на 87-летнего пешехода. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Уточняется, что пенсионер пересекал дорогу по пешеходному переходу. 

В результате аварии он получил травмы и был доставлен в больницу. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель рейсового автобуса находится в состоянии алкогольного опьянения. Согласно данным алкотестера, его степень опьянения превышала норму в 3 раза. 

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