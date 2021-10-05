В Рязани нетрезвый водитель автобуса сбил 87-летнего пенсионера

В понедельник, 4 октября, на Ряжском шоссе в Рязани 59-летний водитель автобуса ПАЗ 32053 наехал на 87-летнего пешехода. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Уточняется, что пенсионер пересекал дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии он получил травмы и был доставлен в больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель рейсового автобуса находится в состоянии алкогольного опьянения. Согласно данным алкотестера, его степень опьянения превышала норму в 3 раза.