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Понедельник, 16 августа, 2021
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В Рязани нашли первую берестяную грамоту

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В Рязани нашли первую берестяную грамоту
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14 августа на территории Рязанского кремля обнаружили первую берестяную грамоту, сообщает сайт института археологии РАН.

Грамоту удалось найти в Введенском раскопе. Её длина – 8 см, ширина – 2,5-3 см. На ней сохранились две нижние строчки текста. Предварительный анализ надписей остановил, что в конце текста читается БЫША ти …», а предыдущей – «..I.. БЕЖИ». Грамота датируется рубежом XIV–XV в.

Учёные отмечают: свидетельства об использовании бересты для письма в Переяславле Рязанском находили неоднократно. Фрагменты археологи ранее обнаружили в Житном раскопе и недалеко от Введенского раскопа.

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