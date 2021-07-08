В Рязани наградили семьи, прожившие в браке много лет

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В Рязанском театре драмы 8 июля прошло награждение пар, проживших много лет в браке. Вручение наград приурочили ко Дню семьи, любви и верности.

В начале мероприятия вспомнили о семье Юрия Гагарина. Со зрителями поделились историей любви космонавта и его супруги. Молодым парам, которые присутствовали на празднике, семью Гагариных поставили в пример.

На сцене театра с поздравлением выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Всего за три дня 8, 9 и 10 июля в регионе появится свыше 170 новых семей. Сегодня зарегистрировано уже 47 браков, ещё 139 будет зарегистрируют в пятницу и субботу. Молодожёнам желаю счастья, взаимопонимания и здоровых крепких детишек.

Медаль «За любовь и верность» вручили восьми парам. Некоторые семьи выходили получать награды вместе с близкими — дочерьми и сыновьями, внучками и внуками.

Музыкальным сюрпризом для гостей стало выступление группы «Пятеро».