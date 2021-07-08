В Рязани наградили семьи, прожившие в браке много лет

В Рязанском театре драмы 8 июля прошло награждение пар, проживших много лет в браке. Вручение наград приурочили ко Дню семьи, любви и верности.
В начале мероприятия вспомнили о семье Юрия Гагарина. Со зрителями поделились историей любви космонавта и его супруги. Молодым парам, которые присутствовали на празднике, семью Гагариных поставили в пример.
На сцене театра с поздравлением выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Медаль «За любовь и верность» вручили восьми парам. Некоторые семьи выходили получать награды вместе с близкими — дочерьми и сыновьями, внучками и внуками.
Музыкальным сюрпризом для гостей стало выступление группы «Пятеро».