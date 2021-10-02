В Рязани на улице Новосёлов мотоциклист сбил женщину и скрылся

В пятницу, 1 октября, в Дашково-Песочне на улице Новосёлов молодой человек на мотоцикле сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в Instagtam-аккаунте «Подслушано в Рязани».

По словам очевидцев, мотоциклист был в состоянии шока, он «пометался» около пострадавшей и поспешил уехать.

Женщина, по предварительной информации, получила серьёзные травмы, но осталась жива. У неё диагностировали сотрясение мозга, рану затылка и перелом ключицы. Пострадавшую госпитализировали в БСМП.

Официальные данные о ДТП уточняются.