2.5 C
Рязань
Суббота, 2 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани на улице Новосёлов мотоциклист сбил женщину и скрылся

Александр Ильин
В Рязани на улице Новосёлов мотоциклист сбил женщину и скрылся
Фото: instagram.com/podslushano_ryazan

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 1 октября, в Дашково-Песочне на улице Новосёлов молодой человек на мотоцикле сбил женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщается в Instagtam-аккаунте «Подслушано в Рязани».

По словам очевидцев, мотоциклист был в состоянии шока, он «пометался» около пострадавшей и поспешил уехать. 

Женщина, по предварительной информации, получила серьёзные травмы, но осталась жива. У неё диагностировали сотрясение мозга, рану затылка и перелом ключицы. Пострадавшую госпитализировали в БСМП. 

Официальные данные о ДТП уточняются.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,680ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]