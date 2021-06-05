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Суббота, 5 июня, 2021
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В Рязани на площади Ленина покрасили ограду

7info7
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4 июня сотрудники Дирекции благоустройства Рязани привели в порядок ограду на площади Ленина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бухгалтеры, дорожники, юристы, кадровики и представители других подразделений покрасили ограждения у городских скверов на площади Ленина. Для работ использовалась специальная краска, которая поможет защитить конструкцию от воздействий внешней среды.

Кроме того, в скверах ежедневно проводятся работы по очистке от случайного мусора, поливаются цветы по мере необходимости, сообщили в пресс-службе мэрии.

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