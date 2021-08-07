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Суббота, 7 августа, 2021
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В Рязани может появиться пространство для автомобилистов

7info7
В Рязани может появиться пространство для автомобилистов
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В Рязани могут создать пространство для сбора автолюбителей. Об этом и. о. заместителя главы администрации Олег Федин поговорил с руководителем сообщества Подслушано у водителей Рязани Георгием Парублевым.

Рассматривается возможность создания альтернативной парковке ТРЦ «Премьер» площадки. На ней автолюбители смогут, никому не мешая, устраивать встречи и общаться.

Кроме того, для любителей дрифта и автоспорта хотят найти место, где они смогут заниматься любимым делом на приемлемых условиях. Подходит для этого территория АСК «Атрон».

В ближайшее время активисты хотят провести встречу с руководством «Атрона».

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