В Рязани коммунальщики борются с борщевиком

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В Рязани ведётся работа по борьбе с борщевиком, информирует пресс-служба мэрии.

Опасное растение Дирекция благоустройства города уничтожила в парке Гагрина, Мемориальном парке героев Войны 1812 года, Кремлёвском сквере, Ильиной дубраве. Также сорняк ликвидирован на улице 4-я линия.

В ближайшие дни работы проведут на Касимовском шоссе.

В администрации Рязани напомнили, что сок борщевика может вызвать ожоги, поэтому при выявлении этого растения не обходимо обращаться к коммунальщикам. На пораженных участках в городской черте чаще всего применяется механический способ борьбы с борщевиком. Его окашивают и по возможности удаляют корень, поскольку растение может разрастись снова.