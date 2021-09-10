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Пятница, 10 сентября, 2021
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В Рязани ищут владельцев разваливающегося дома у Кремля

7info
В Рязани ищут владельцев разваливающегося дома у Кремля

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Региональная инспекция по охране объектов культурного наследия разыскивает владельцев дома № 4 на улице Соборной. Об этом сообщает Рязанское областное радио.

Фотографии разваливающегося дома, находящегося недалеко от Кремля, недавно появились в соцсетях. Рязанцы возмущаются состоянием старого здания.

Выяснилось, что у дома есть владельцы — физические лица. Правда, живут они не в Рязани. Сейчас этих людей пытаются найти. Изымать памятник архитектуры у хозяев принудительно инспекция пока не собирается.

Корреспондент Даниил Васин отметил, что решение вопроса может растянуться на годы.

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