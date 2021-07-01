17.3 C
Рязань
Четверг, 1 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани ищут новое место для разросшегося «блошиного рынка»

7info
- Advertisement -

«Блошиный рынок» в центре Рязани разросся, торговцы занимают частную территорию, сообщает ГТРК «Ока».

Ярмарка подержанных товаров работает по выходным рядом со стадионом «Спартак». Купить можно что угодно — от достаточно дорогих вещей, до откровенного мусора. Торговцы выкладывают товар на прямо на землю.

Места всем не хватает — торговать стали на парковке стадиона, частной территории. Делать это запрещает владелец, повесили объявление: «штраф 3000 рублей».

Администрация Рязани ищет альтернативное место под «блошиный рынок».

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]