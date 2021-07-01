В Рязани ищут новое место для разросшегося «блошиного рынка»

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«Блошиный рынок» в центре Рязани разросся, торговцы занимают частную территорию, сообщает ГТРК «Ока».

Ярмарка подержанных товаров работает по выходным рядом со стадионом «Спартак». Купить можно что угодно — от достаточно дорогих вещей, до откровенного мусора. Торговцы выкладывают товар на прямо на землю.

Места всем не хватает — торговать стали на парковке стадиона, частной территории. Делать это запрещает владелец, повесили объявление: «штраф 3000 рублей».

Администрация Рязани ищет альтернативное место под «блошиный рынок».