В Рязани готовят к открытию фонтаны

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В Рязани к открытию готовят фонтаны. 26 апреля рабочие приступили к очистке чаши фонтана рядом с Цирком.
Запустят фонтаны при наступлении стабильного «плюса». Ожидается, что к 9 мая все они заработают.
В Рязани к открытию готовят фонтаны. 26 апреля рабочие приступили к очистке чаши фонтана рядом с Цирком.
Запустят фонтаны при наступлении стабильного «плюса». Ожидается, что к 9 мая все они заработают.
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