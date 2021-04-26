9.1 C
Рязань
Понедельник, 26 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани готовят к открытию фонтаны

7info7
- Advertisement -

В Рязани к открытию готовят фонтаны. 26 апреля рабочие приступили к очистке чаши фонтана рядом с Цирком.

– Мы начали работать по сбору мусора с чаш фонтанов, подготавливать их к мойке. Затем будет собирать форсунки и устанавливать. После этого чаши будут наполняться водой, — рассказал

Запустят фонтаны при наступлении стабильного «плюса». Ожидается, что к 9 мая все они заработают.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]