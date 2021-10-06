В Рязани еженедельно будут обсуждать реконструкцию Торгового городка

5 октября вице-губернатор Михаил Семëнов провëл выездное совещание по восстановлению Торгового городка. Вместе с ним на объект прибыли зампреды регионального правительства Евгений Беленецкий, Светлана Горячкина, Роман Петряев, руководители министерств, рязанской мэрии и архитектурного бюро.

На совещании обсудили концепцию благоустройства рязанской ВДНХ и проверили промежуточные результаты работы. Были заслушаны предложения по размещению нестационарных торговых объектов на муниципальных участках на период восстановления и после его завершения.

В итоге встречи Михаил Семëнов обозначил главные сроки и направления реконструкции Торгового городка. Он попросил оперативно выявить проблемы. Координировать реализацию проекта будет министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

Обсуждать реконструкцию объекта решили еженедельно в формате выездных совещаний, отметили в пресс-службе правительства Рязанской области.