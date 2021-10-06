2.3 C
Рязань
Среда, 6 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости РязаниВласть

В Рязани еженедельно будут обсуждать реконструкцию Торгового городка

7info7
В Рязани еженедельно будут обсуждать реконструкцию Торгового городка

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

5 октября вице-губернатор Михаил Семëнов провëл выездное совещание по восстановлению Торгового городка. Вместе с ним на объект прибыли зампреды регионального правительства Евгений Беленецкий, Светлана Горячкина, Роман Петряев, руководители министерств, рязанской мэрии и архитектурного бюро.

На совещании обсудили концепцию благоустройства рязанской ВДНХ и проверили промежуточные результаты работы. Были заслушаны предложения по размещению нестационарных торговых объектов на муниципальных участках на период восстановления и после его завершения.

В итоге встречи Михаил Семëнов обозначил главные сроки и направления реконструкции Торгового городка. Он попросил оперативно выявить проблемы. Координировать реализацию проекта будет министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев.

Обсуждать реконструкцию объекта решили еженедельно в формате выездных совещаний, отметили в пресс-службе правительства Рязанской области.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,697ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]