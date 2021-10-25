В Рязани будут судить мужчину за избиение охранника и похищение барана

Полицейские Рыбновского района передали в суд дело о разбойном нападении на охранника и похищении барана. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

По данным следователей, преступление было совершено в июне 2021 года на одной из ферм в Рыбновском районе. Нетрезвый 27-летний местный житель вместе с товарищем направился к охраннику предприятия и потребовал у него продать ему алкоголь.

Получив отказ, молодой человек напал на мужчину, начал избивать его руками и ногами, после чего приложил к горлу лезвие ножа. Вслед за этим он похитил с фермы барана стоимостью 11 тысяч рублей.

Злоумышленника будут судить по ч.3 ст.162 УК РФ (Разбой).