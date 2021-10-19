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Вторник, 19 октября, 2021
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В Рязани будут судить москвичей, приехавших в город с поддельными купюрами

Александр Ильин

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В Рязани будут судить двух москвичей, которые обвиняются в хранении, перевозке и сбыте поддельных купюр на территории города. Об этом сообщает региональная прокуратура. 

По данным следствия, москвичи приобрели в столице 4 поддельных купюры номиналом в 5 тыс. рублей. После чего отправились в Рязань с целью сбыть их.

Фальшивые деньги мужчины использовали в киоске «Печать» на улице. Гоголя. 

Оба москвича признали свою вину. В Железнодорожном районном суде г. Рязани их будут судить по ч.1 ст.186 УК РФ, по которой грозит до 8 лет колонии. 

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