В Рязани Артемий Лебедев осмотрел Лесопарк и Торговый городок

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18 августа в Рязань прибыл известный блогер, дизайнер и изобретатель Артемий Лебедев. Он принимает участие в инвестиционном форуме «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». Утром вместе с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и генеральным директором АО «Корпорация развития Рязанской области» Артёмом Никитиным он посетил Лесопарк и Торговый городок.

Глава региона рассказал Лебедеву, что важным приоритетом является преображение общественных пространств в областном центре и других муниципальных образованиях. Так, Лесопарк уже удалось превратить в привлекательное для горожан место для прогулок, отдыха и занятий спортом. Его благоустройство началось в 2018 году, проект стал лидером рейтингового голосования программы «Комфортная городская среда».

Любимов отметил, что развитие территории продолжится в 2022 году в рамках нацпроекта. Благоустроят территорию от центра уличного спорта «Под мостом» до первого разворотного круга. Работы будут проводить без вырубки деревьев.

Также в ходе прогулки губернатор и блогер побывали на территории Торгового городка.

Этот выставочный комплекс раньше имел огромное значение для региона и был символом успехов Рязанской области. В настоящее время уже разработана концепция развития Торгового городка. Проводится большой комплекс работ по его восстановлению. В частности, по обеспечению инженерной инфраструктурой, а также функциональному наполнению объектов, — рассказал он.