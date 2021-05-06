13.2 C
Рязань
Четверг, 6 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязань снова зафиксировали выброс формальдегида в атмосферу

7info7
- Advertisement -

Выброс формальдегида в атмосферу в Рязань вновь зафиксировали экоактивисты. Результаты замеров появились в группе «Дышим чистым» ВКонтакте.

Уровень формальдегида вечером, 5 мая, в Дашково-Песочне превышал ПДК на несколько единиц. Выброс диоксида серы фиксировался и в Мирном с 17.30 на протяжении часа.

Рязанцам напомнили, что при появлении химического запаха в воздухе необходимо звонить в МЧС по телефону +7 (4912) 55-00-41 и уточнять номер заявки.

Напомним, ранее активисты «Дышим чистым» сообщили о 34-кратном превышении ПДК формальдегида в рязанском воздухе.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,536ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]