В Рязань снова зафиксировали выброс формальдегида в атмосферу

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Выброс формальдегида в атмосферу в Рязань вновь зафиксировали экоактивисты. Результаты замеров появились в группе «Дышим чистым» ВКонтакте.

Уровень формальдегида вечером, 5 мая, в Дашково-Песочне превышал ПДК на несколько единиц. Выброс диоксида серы фиксировался и в Мирном с 17.30 на протяжении часа.

Рязанцам напомнили, что при появлении химического запаха в воздухе необходимо звонить в МЧС по телефону +7 (4912) 55-00-41 и уточнять номер заявки.

Напомним, ранее активисты «Дышим чистым» сообщили о 34-кратном превышении ПДК формальдегида в рязанском воздухе.