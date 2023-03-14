В рубрике «День шедевра» представляем картину «Женщины и фрукты»

В Рязанском художественном музее представлены картины всех стилей и направлений живописи. Мы рассказываем об их авторах и сюжетах в проекте «День шедевра».

Старший научный сотрудник музея Мария Киселёва предлагает познакомиться с картиной «Женщины и фрукты», выполненной в технике кубизма.

— В зале начала 20 века представлено произведение художника Аристарха Лентулова, которое является частью диптиха.

С первого взгляда очень сложно выделить границы образов, изображённых на картине.

Поверхность дробится на цветные геометрические плоскости – квадраты, треугольники, овалы. Неслучайно говорят, что художник смотрел на мир через призму кубизма.

А сам мастер отмечал:

— Я без солнца не пишу. Все мои картины им пронизаны.

Его коллега по цеху, художник Александр Бенуа, говорил, что картины Лентулова веселят душу и поют красками.

Удивительная работа «Женщины и фрукты» складывается в яркую, звучную и сочную мозаику и создает весеннее настроение.