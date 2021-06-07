В РСТ назвали сроки открытия чартерных рейсов в Египет

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Решение о возобновлении чартерных рейсов на курорты Египта может быть приятно до июля. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Если мы посмотрим на практику, сначала запускают регулярное авиасообщение, потом — чартерное. С Каиром такая же история, поскольку «Аэрофлот» туда уже летает. Это говорит о реальных перспективах восстановления авиасообщения с курортами Египта. Случиться это может до июля, — подчеркнул собеседник «Известий».

Напомним, 4 июня в кулуарах Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) глава авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил журналистам, что ожидает открытия авиасообщения с курортами Египта (Хургадой и Шарм-эш-Шейхом) «в ближайшие дни».

Кроме того, по словам Юрия Барзыкина, в июле определится и судьба Турции, запрет на авиасообщение с которой оперштаб недавно продлил до 21 июня. В пресс-службе посольства Турции в Москве напомнили, что с 1 июля вакцинированным (в том числе препаратом «Спутник V») или переболевшим гражданам РФ не нужно предоставлять ПЦР-тест для въезда в страну.

В правительстве «Известиям» напомнили, что основной критерий для открытия — эпидситуация. Показатель заболеваемости за последние семь дней не должен превышать 40 человек на 100 тыс. населения. По данным Reuters от 6 июня, в Турции за последнюю неделю было зарегистрировано 57 новых случаев на 100 тыс. населения.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Взлеты и пандемия: чартерные рейсы в Египет могут открыться до июля