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Суббота, 3 июля, 2021
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В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП

Елена Лобанова
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В субботу, 3 июля, в Ростовской области 15-летний подросток устроил смертельное ДТП. В результате погибли два пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости»

Все произошло в Каменск-Шахтинском утром. Подросток на ВАЗ-2112 сел за руль пьяным и во время движения не справился с управлением. Машина влетела в дерево возле улицы Советской. 

— Водителя госпитализировали. 15-летний подросток находится в тяжелом состоянии в реанимации. Двое его пассажиров — 16-ти и 19-ти лет скончались на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, — говорится в сообщении. 

Юного водителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

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