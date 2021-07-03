В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП

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В субботу, 3 июля, в Ростовской области 15-летний подросток устроил смертельное ДТП. В результате погибли два пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все произошло в Каменск-Шахтинском утром. Подросток на ВАЗ-2112 сел за руль пьяным и во время движения не справился с управлением. Машина влетела в дерево возле улицы Советской.

— Водителя госпитализировали. 15-летний подросток находится в тяжелом состоянии в реанимации. Двое его пассажиров — 16-ти и 19-ти лет скончались на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, — говорится в сообщении.

Юного водителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).