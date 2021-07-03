В Ростовской области пьяный подросток устроил смертельное ДТП

В субботу, 3 июля, в Ростовской области 15-летний подросток устроил смертельное ДТП. В результате погибли два пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Все произошло в Каменск-Шахтинском утром. Подросток на ВАЗ-2112 сел за руль пьяным и во время движения не справился с управлением. Машина влетела в дерево возле улицы Советской.
Юного водителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).