В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр, огонь перекинулся на соседний дом

В центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар в торговом центре на Будённовском проспекте. По предварительным данным, возгорание охватило фасад здания. Существует угроза распространения огня на соседние строения.

На месте работают сотрудники МЧС России. В тушении задействовано 100 человек и 29 единиц спецтехники.

Сообщается, что огонь перекинулся на кровлю расположенного рядом пятиэтажного дома. По последним данным, горит 800 квадратных метров. Из жилого здания эвакуированы 15 человек.

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Специалисты проводят замеры воздуха, чтобы определить возможное превышение вредных веществ.

Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания.