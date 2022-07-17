В России заработали штрафы для водителей, выбрасывающих мусор на дорогах.

Об этом Ruposters рассказала юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Виктория Щербакова.

Виктория Щербакова: Выгрузка или сброс с ТС отходов вне установленных мест наказывается административным штрафом.

Штрафы предусмотрены для физлиц, должностных лиц и компаний. Сброс мусора с легковой машины обойдётся гражданину в 10-15 тысяч рублей, должностному лицу – в 20-30 тысяч рублей, организации – в 30-50 тысяч рублей.

Если нарушителя поймали повторно, штрафы составят соответственно 20-30 тысяч, 40-60 тысяч и 60-100 тысяч рублей. Транспортные средства конфискуют.

За выброшенный мусор с грузовика граждане и должностные лица заплатят штраф в 60-80 тысяч рублей. За повторное нарушение у должностного лица конфискуют машину.