В России выявлен 81 «британский» и 6 «южноафриканских» штаммов SARS-CoV-2

В России выделен 81 образец «британского» штамма коронавируса и шесть«южноафриканских». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова.

— Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, на Азиатском, на Южноамериканском и, конечно, Африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется всё возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами, — сообщила Анна Попова.

По ее словам, недавно вышло постановление правительства, которое определило, что все лаборатории РФ, которые занимаются сиквенсом нового коронавируса, должны выкладывать свои результаты на специально созданном информационном портале, который базируется на информационном ресурсе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Таким образом, мы одномоментно расширили количество наблюдений за счет тех исследований, которые проводятся в других лабораториях. Это дает покрытие по всей стране, а двухэтапность проведения тестирования (ПЦР-тестирование, а затем секвенирование нужных образцов) и вовлечение всех лабораторий, которые этим занимаются в России, позволяет сегодня контролировать ситуацию, — подчеркнула Анна Попова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Чтобы остановить вирус, сегодня лучше привиться и оставаться в родной стране».