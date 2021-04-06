В России выявлен 81 «британский» и 6 «южноафриканских» штаммов SARS-CoV-2

В России выделен 81 образец «британского» штамма коронавируса и шесть«южноафриканских». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова.
По ее словам, недавно вышло постановление правительства, которое определило, что все лаборатории РФ, которые занимаются сиквенсом нового коронавируса, должны выкладывать свои результаты на специально созданном информационном портале, который базируется на информационном ресурсе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.