6.1 C
Рязань
Вторник, 6 апреля, 2021
На главнуюКоронавирусCOVID-19
КоронавирусCOVID-19Коронавирус мир

В России выявлен 81 «британский» и 6 «южноафриканских» штаммов SARS-CoV-2

Елена Лобанова

В России выделен 81 образец «британского» штамма коронавируса и шесть«южноафриканских». Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова.

— Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные. Распространение этих штаммов сегодня велико в Европе, на Азиатском, на Южноамериканском и, конечно, Африканском континенте. Сегодня в мире регистрируется всё возрастающее количество случаев заражения именно этими штаммами, — сообщила Анна Попова.

По ее словам, недавно вышло постановление правительства, которое определило, что все лаборатории РФ, которые занимаются сиквенсом нового коронавируса, должны выкладывать свои результаты на специально созданном информационном портале, который базируется на информационном ресурсе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Таким образом, мы одномоментно расширили количество наблюдений за счет тех исследований, которые проводятся в других лабораториях. Это дает покрытие по всей стране, а двухэтапность проведения тестирования (ПЦР-тестирование, а затем секвенирование нужных образцов) и вовлечение всех лабораторий, которые этим занимаются в России, позволяет сегодня контролировать ситуацию, — подчеркнула Анна Попова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Чтобы остановить вирус, сегодня лучше привиться и оставаться в родной стране».

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru