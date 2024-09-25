В России ужесточат правила страхования жизни

С 1 октября в России вступят в силу новые правила, касающиеся условий страхования жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, этот шаг направлен на снижение возможности банков извлекать прибыль за счёт граждан. Инвестиционное и накопительное страхование ориентировано на опытных инвесторов, хорошо понимающих риски и выгоды, однако финансово неосведомленные россияне часто становятся жертвами недобросовестных продаж. По данным Центробанка, в прошлом году более 1,1 миллиона человек оформило полисы добровольного страхования жизни.
Кроме того, начиная с 1 апреля 2024 года, компании не могут отказать в выплатах инвестиционного дохода без наличия договора страхования, что сделает невозможным включение в полисы условий, выгодных только для банков.
Финансовые учреждения применяют модель, при которой наличие страховки или других условий является необходимым для получения займа. В качестве меры противодействия таким практикам предлагаются штрафы. При этом банки смогут компенсировать потенциальные потери, повысив комиссии за услуги или развивая цифровые решения и сервисы, которые могут способствовать росту их доходов.