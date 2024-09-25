В России ужесточат правила страхования жизни

С 1 октября в России вступят в силу новые правила, касающиеся условий страхования жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили, этот шаг направлен на снижение возможности банков извлекать прибыль за счёт граждан. Инвестиционное и накопительное страхование ориентировано на опытных инвесторов, хорошо понимающих риски и выгоды, однако финансово неосведомленные россияне часто становятся жертвами недобросовестных продаж. По данным Центробанка, в прошлом году более 1,1 миллиона человек оформило полисы добровольного страхования жизни.

«Как правило, именно страхование жизни становится наиболее распространенной практикой мисселинга, то есть недобросовестных продаж со стороны банков, которые вместо стандартных и безопасных инструментов продвигают более прибыльные, но и более рискованные», — поделилась Валишвили.

Кроме того, начиная с 1 апреля 2024 года, компании не могут отказать в выплатах инвестиционного дохода без наличия договора страхования, что сделает невозможным включение в полисы условий, выгодных только для банков.

Финансовые учреждения применяют модель, при которой наличие страховки или других условий является необходимым для получения займа. В качестве меры противодействия таким практикам предлагаются штрафы. При этом банки смогут компенсировать потенциальные потери, повысив комиссии за услуги или развивая цифровые решения и сервисы, которые могут способствовать росту их доходов.